Oppini punge l’Inter | Ieri il Bayern dopo il quinto gol avrebbe dovuto fermarsi come il PSG nella finale di Champions

Nel calcio, il fair play dovrebbe essere la regola d'oro, ma a volte le strategie si scontrano con la sportività. Dopo l'impietoso 10-0 contro l'Auckland City, Oppini non ha esitato a criticare l'atteggiamento del Bayern, sottolineando come, dopo il quinto gol, il club tedesco avrebbe dovuto fermarsi, proprio come il PSG nella finale di Champions. La partita ha acceso dibattiti, offrendo spunti interessanti sulla linea sottile tra ambizione e rispetto.

Nella 1.a giornata del Gruppo C del Mondiale per Club il Bayern ha travolto i neozelandesi dell' Auckland City con un perentorio 10-0 che ha portato i bavaresi in testa nel proprio girone e con una differenza reti di +10 che potrebbe risultare utile ai fini del primo posto nel girone. Intanto l'opinionista e tifoso

