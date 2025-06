Oppini duro | Giuntoli ha rovinato la Juve Doveva prendere Conte quando era libero ma sono convinto che prima o poi tornerà Su Tudor…

Oppini si scaglia contro Giuntoli, accusandolo di aver rovinato la Juve, ma non perde la speranza: il ritorno di Conte potrebbe presto riaccendere le ambizioni bianconere. La verità sul futuro della Juventus è ancora tutta da scrivere.

Oppini duro sull'ex ds della Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista su Giuntoli e sulla nuova Juve. Il giornalista Oppini ha parlato a TMW Radio per analizzare la Juve di Tudor tornando a parlare dell'ex ds bianconero Giuntoli. PAROLE – «Ha più panchine di Thiago Motta, è un upgrade per la Juve. Ci eravamo messi in casa uno che speravamo cambiasse qualcosa ma siamo andati poi su uno che ha salvato la barca che stava andando a picco. Tudor ha recuperato la situazione e adesso diventa un perfetto imbranato? Serve un po' di equilibrio, non possiamo paragonarlo con Chivu che è da pochissimo che ha iniziato.