' Opere e progettualità pubblica' esperti a confronto al Museo Campano

Il convegno 'Opere e progettualità pubblica: esperienze, metodologie, scenari' al Museo Campano rappresenta un'importante occasione di confronto tra esperti e cittadini per valorizzare e migliorare le nostre comunità. Venerdì 20 giugno alle 17, nella Sala Liani, si discuterà di progetti innovativi, sfide future e soluzioni concrete per lo sviluppo pubblico. Un evento imperdibile per chi vuole contribuire a plasmare il presente e il domani di Capua. L'iniziativa si propone di fare il punto sulla progettualità pubblica in un momento cruciale di crescita e trasformazione.

Si terrà venerdì 20 giugno alle 17 nella Sala Liani del Museo Campano il convegno dal titolo 'Opere e progettualità pubblica: esperienze, metodologie, scenari' promosso dal gruppo civico 'Noi per Capua' nell'ambito del ciclo di incontri 'Visioni di presente'. L'iniziativa si propone di fare il.

