operazione deep sentinel ue chiude piattaforma archetyp market, il mercato di droga sul dark web per vendita fentanyl e oppioidi sintetici. La piattaforma, attiva per più di 5 anni, godeva di una forte reputazione nella criminalità organizzata online, tanto da essere considerata all’altezza di Dream Market e Silk Road. Le autorità europee hanno inflitto un duro colpo al narcotraffico digitale smantellando “Archetyp Market”, uno dei più temuti e lucrativi mercati illegali nel cyberspazio.

La piattaforma, attiva per più di 5 anni, godeva di una forte reputazione nella criminalità organizzata online, tanto da essere considerata all'altezza di Dream Market e Silk Road Le autorità europee hanno inflitto un duro colpo al narcotraffico digitale smantellando "Archetyp Market", uno de.

L'ombra del dark web si è schiarita grazie all'azione congiunta di Europol ed Eurojust, che hanno chiuso Archetyp Market, una piattaforma di vendita di fentanyl e altre droghe.

