Operaio precipita durante il lavoro | ricoverato in gravi condizioni a Napoli

Un grave incidente sul lavoro a Napoli scuote la comunità: un operaio è precipitato da un’altezza significativa in un cantiere edile, riportando ferite gravissime. La scena, drammatica, si è svolta intorno alle 14, con il coinvolgimento di un elicottero di soccorso. La sua vita ora pende da un filo, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragedia. Restate aggiornati per scoprire gli sviluppi di questa vicenda che tocca da vicino tutti noi.

Grave incidente sul lavoro a Sacco, intorno alle 14: un operaio è caduto mentre lavorava in un cantiere edile privato. Il volo è stato di diversi metri e, a quanto pare, il malcapitato ha battuto la testa perdendo i sensi. Come riporta SalernoToday, sul posto, l'elicottero di soccorso che ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Operaio precipita durante il lavoro: ricoverato in gravi condizioni a Napoli

Ancora al lavoro nonostante abbia 70 anni: operaio cade da una impalcatura. Ricoverato d'urgenza, è grave. L'incidente sul lavoro a San Giovanni Incarico - Un operaio di 70 anni, ancora attivo nel mondo del lavoro, è rimasto gravemente ferito in un incidente su un'impalcatura a San Giovanni Incarico, in provincia di Frosinone.

