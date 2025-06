Operaio condannato all' ergastolo per l' omicidio di una 48enne a Pantelleria | Ha bruciato e ucciso la compagna

Una tragica scena di violenza ha sconvolto Pantelleria, dove Onofrio "Ninni" Bronzolino, operaio palermitano di 54 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver bruciato viva e ucciso la sua compagna, Anna Elisa Fontana. La Corte d’assise di Trapani ha sancito questa severa condanna, chiudendo un capitolo di orrore e dolore. La vicenda solleva ancora una volta il dramma della violenza domestica e le sue conseguenze devastanti.

Condannato all'ergastolo per avere bruciato viva e ucciso la sua compagna. Così ha deciso la Corte d'assise di Trapani per Onofrio "Ninni" Bronzolino, operaio palermitano di 54 anni, in carcere dal 2023 con l'accusa di aver provocato la morte, a Pantelleria, di Anna Elisa Fontana, 48 anni.

