Operaio colpito da fioriera mentre lavora all’impianto idraulico in giardino

Un incidente drammatico si è verificato a Dragoncello, dove un operaio 60enne è stato colpito alla testa da una fioriera mentre eseguiva lavori di impianto idraulico in un giardino al piano terra di uno stabile. L'intervento tempestivo dell'elisoccorso ha permesso il suo trasporto in ospedale per le cure necessarie. Un episodio che ricorda quanto la sicurezza sul lavoro sia fondamentale e non deve mai essere sottovalutata.

Colpito alla testa da una fioriera mentre stava lavorando in un giardino al piano terra di uno stabile. Un operaio, rimasto ferito in un incidente sul luogo di lavoro a Dragoncello. L'uomo, un 60enne, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 16. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Operaio colpito da fioriera mentre lavora all’impianto idraulico in giardino

In questa notizia si parla di: operaio - colpito - fioriera - giardino

Saronno, operaio colpito dalla benna dell’escavatore, intervento dell’elicottero - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi, venerdì 16 maggio, a Saronno, dove un operaio è stato colpito dalla benna di un escavatore mentre si trovava all’interno di uno scavo per la condotta dell’acqua potabile.

Dragoncello, fioriera cade dal quarto piano e colpisce un operaio: 60enne soccorso dall'eliambulanza.

Colpito da una fioriera caduta dal quarto piano, operaio di Frosinone ferito in cantiere ad Acilia - Acilia – Un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto, oggi pomeriggio in ... ilpuntoamezzogiorno.it scrive

Operaio colpito da fioriera mentre lavora all’impianto idraulico in giardino - Colpito alla testa da una fioriera mentre stava lavorando in un giardino al piano terra di uno stabile. Come scrive romatoday.it