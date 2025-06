Operaio cade da impalcatura a Sacco Salerno è grave

Un grave incidente sul lavoro a Sacco, Salerno, ha coinvolto un operaio che è caduto da un'impalcatura, finendo in condizioni critiche. La sua sorte rimane incerta mentre i soccorritori sono intervenuti rapidamente per prestare assistenza. Un episodio che mette ancora una volta sotto i riflettori la sicurezza negli ambienti lavorativi, evidenziando l’importanza di norme rigorose e controlli costanti per prevenire tragedie come questa.

Un operaio è stato ricoverato in prognosi riservata dopo un incidente sul lavoro a Sacco (Salerno): è caduto da una impalcatura mentre era in un cantiere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

