Open day Polisportiva La Vetta

Se sei un bambino o una bambina nato tra il 2017 e il 2020, non puoi perdere l’Open Day organizzato dalla A.S.D. Polisportiva La Vetta! Domenica 29 giugno, presso il Campo Sportivo di Montindon a Sant'Ambrogio di Valpolicella, ti aspettiamo per divertirci insieme con allenamenti e tante sorprese. Vieni a scoprire la passione per lo sport e a vivere una giornata all’insegna del gioco e della crescita, perché il divertimento è il primo passo verso grandi traguardi!

