Ondata di maltempo al Nord Frana in Cadore persone bloccate nelle case

Una violenta ondata di maltempo colpisce il Nord Italia, causando frane e persone bloccate nelle case in Cadore. L'emergenza è stata dichiarata con lo stato di emergenza firmato per la frana di stanotte a Cancia di Borca di Cadore, mentre in Lombardia si segnala un'allerta gialla per temporali intensi. Questa settimana di piogge promette di portare una temporanea tregua al caldo, ma resta alta l’attenzione. È fondamentale seguire gli aggiornamenti per proteggere vite e territori.

Maltempo, firmato lo stato di emergenza per la frana di stanotte a Cancia di Borca di Cadore nel Veneto. Allerta gialla in Lombardia per i forti temporali. Settimana di piogge da nord a sud daranno una a breve tregua al forte caldo. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ondata di maltempo al Nord. Frana in Cadore, persone bloccate nelle case

In questa notizia si parla di: maltempo - nord - frana - cadore

Maltempo da Nord a Sud, in Sicilia allerta arancione e scuole chiuse - Maltempo in Sicilia, dove è stata emessa un'allerta arancione e le scuole rimarranno chiuse. Oggi si prevede una giornata all'insegna di condizioni atmosferiche avverse su tutto il Paese, in particolare al Sud, a causa di un vortice di bassa pressione che sta portando forte instabilità e temporali.

Il maltempo che si è abbattuto sul Veneto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno ha creato particolari problemi nella frazione Cancia di Cadore, nel comune di Borca di Cadore (Belluno), dove una frana ha scaricato tonnellate di detriti. La testimonianz Vai su Facebook

Frana in Cadore, persone bloccate e strade invase dai detriti. Zaia: Firmato stato di emergenza; Maltempo in Cadore, frana a Cancia: famiglie evacuate; Frana a Cancia di Cadore, residenti intrappolati nelle case: Situazione orribile, porte bloccate dai massi.

Nubifragi al Centronord, frana in luoghi olimpici Cadore - E' bastata una pioggia molto violenta nella notte per 'risvegliare' una frana che da anni tormenta il Cadore, quella del monte Antelao che sovrasta la frazione Cancia, a Borca di Cadore, sulla Statale ... Secondo ansa.it

Maltempo al Nord, frana in Cadore, persone intrappolate - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com