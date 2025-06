On the Road edizione record | 80 ragazzi sulle strade bergamasche per vivere la legalità e l’emergenza

Una settimana indimenticabile nel cuore della bergamasca: 80 giovani protagonisti di "On the Road Edizione Record" hanno vissuto un’esperienza unica tra legalità e solidarietà. Tra esercitazioni pratiche, incontri con le forze dell’ordine e momenti di formazione, questi ragazzi hanno scoperto il valore della responsabilità civica. Un impegno che ha ricevuto il plauso del Ministero dell’Interno, testimoniando l’importanza di educare alle buone pratiche fin dalla giovane età.

Bergamo. Una settimana intensa tra Polizia Locale, pronto intervento, Forze dell’Ordine e soccorritori, con il plauso del Ministero dell’Interno attraverso il messaggio del Sottosegretario Nicola Molteni. Coinvolte oltre 50 realtà tra istituzioni, enti e volontariato. Dal 9 al 15 giugno, la provincia di Bergamo è stata protagonista di un’intensa settimana di esperienze sul campo che ha coinvolto circa 80 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 21 anni, nell’ambito della 18ª edizione – record, per numero di partecipanti – del progetto educativo “On the Road”. I giovani hanno affiancato, in reali turni di servizio, le Forze dell’Ordine, gli operatori del soccorso sanitario e tecnico, la Polizia Locale e i volontari dell’emergenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “On the Road” edizione record: 80 ragazzi sulle strade bergamasche per vivere la legalità e l’emergenza

In questa notizia si parla di: edizione - record - ragazzi - road

Giro d’Abruzzo Juniores 2025: un’edizione da record e un appello per il futuro del ciclismo giovanile - Si è conclusa con successo l'edizione 2025 del Giro d’Abruzzo Juniores, un evento che ha ribadito la sua crescente importanza sia qualitativa che quantitativa.

Spedizione record per l'Atletica Grosseto Banca Tema in uno dei più prestigiosi appuntamenti giovanili per rappresentative: domenica 25 maggio a Bressanone, con la maglia della Toscana, scenderanno in pista Mattia Bartolini (ca Vai su Facebook

“On the Road” edizione record: 80 ragazzi sulle strade bergamasche per vivere la legalità e l’emergenza; «On the road», edizione da record: 80 giovani coinvolti in una settimana; On the Road, edizione da record.

Val Seriana, 33 studenti «On the Road» a lezione dalla Polizia locale - Presente per l'associazione Ragazzi On the Road il fondatore del format educativo e vicepresidente Alessandro Invernici, per la ... Si legge su bergamo.corriere.it