Un caso che ha sconvolto l’intera comunità: Sandro Di Carlo, l’operaio di Cassino, si professa innocente e rifiuta ogni accusa nel drammatico omicidio di Yirel Peña Santana. La loro storia, fatta di mistero e dolore, si svolge ora davanti ai nostri occhi, mentre il pubblico ministero Alfredo Mattei ha chiesto 24 anni di carcere per lui. La verità potrebbe finalmente emergere in questa complessa vicenda giudiziaria.

“Non sono stato io”. L’ha ripetuto più volte Sandro Di Carlo, l’operaio di Cassino accusato del brutale omicidio di Yirel Peña Santana, dominicana di 34 anni, trovata senza vita nel suo appartamento in circostanze agghiaccianti. Oggi in aula il pubblico ministero Alfredo Mattei ha chiesto per lui. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Omicidio Yirelis, chiesti 24 anni per Sando Di Carlo che si professa innocente

