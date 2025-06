Omicidio Villa Pamphili il VIDEO dell’arresto di Rexal Ford a Skiathos il 46enne americano in fuga in Grecia tradito da celle telefoniche

L’arresto di Rexal Ford, il 46enne americano coinvolto nell’omicidio di Villa Pamphili, ha fatto il giro del web grazie a un video rivelatore. La sua fuga in Grecia si è conclusa a Skiathos, dove le autorità lo hanno catturato grazie alle tracce lasciate dalle celle telefoniche. Ora, Ford aspetta l’estradizione in Italia, ma cosa ci rivela questo video sulla sua cattura e sulla vicenda ancora tutta da chiarire?

L'uomo, già noto alle autorità statunitensi per precedenti penali, è attualmente sotto custodia in attesa delle procedure per l'estradizione in Italia È stato diffuso un video dalla polizia che mostra il momento dell'arresto di Rexal Ford, il 46enne cittadino americano fermato sull'isola grec.