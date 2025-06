Omicidio villa Pamphili gli inganni di Rexal Ford e l' altro nome negli Usa A Malta le tracce della coppia

Il mistero avvolge ancora Villa Pamphili, dove gli inganni di Rexal Ford e un altro nome negli USA si intrecciano in un intricato mosaico di segreti. Le tracce della coppia a Malta e i colpi di scena nel caso sono all’ordine del giorno, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma niente è come sembra in questa vicenda, e il vero gioco potrebbe essere appena iniziato.

I colpi di scena nel caso di villa Pamphili continuano, sono dietro l'angolo. Ma non si tratta di una sceneggiatura di un film, come invece vorrebbe uno dei protagonisti di questa drammatica vicenda, l'unico ancora vivo, Rexal Ford. Il 46enne americano, nei registri anagrafici degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Omicidio villa Pamphili, gli inganni di Rexal Ford e l'altro nome negli Usa. A Malta le tracce della coppia

Nei quindici giorni precedenti alla morte della donna che non ha ancora un nome a Villa Pamphili, il suo presunto assassino Rexal Ford è stato fermato due volte dalle forze dell'ordine per liti violente in strada. Tutte e due le volte gli agenti si sono accontentati

Rexal Ford non è il vero nome del killer di villa Pamphili: "All'anagrafe Usa ne ha un altro"

Villa Pamphili, l'arresto di Rexal Ford in Grecia; L'Italia lavora all'estradizione di Rexal Ford, analisi sul cellulare; Nuova foto di Rexal Ford, il killer di Villa Pamphili: in braccio la bambina poi uccisa con l'abitino rosa ritrovato in un cestino.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili. L'Italia si muove per estradare Ford - Le autorità italiane formalizzeranno presto la richiesta di estradizione alla Grecia per avviare l'iter del trasferimento di Rexal Ford