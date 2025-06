Omicidio-suicidio all’ospedale Angera | 91enne uccide la moglie dramma della disperazione

Una tragedia sconvolgente scuote la tranquilla comunità di Angera. Questa mattina, all’interno dell’ospedale Carlo Ondoli, un uomo di 91 anni ha compiuto un gesto estremo, uccidendo la moglie malata e togliendosi la vita. Un dramma di disperazione che apre una dolorosa riflessione sulla fragilità emotiva e le sfide della vecchiaia. La comunità si interroga su come prevenire simili tragedie e offrire supporto ai più vulnerabili.

Tragedia in ospedale: uccide la moglie malata e si toglie la vita. Si è consumata una tragedia questa mattina all’ospedale Carlo Ondoli di Angera, in provincia di Varese, dove un uomo di 91 anni ha ucciso la moglie ricoverata e si è poi suicidato. L’episodio, che ha sconvolto l’intera comunità locale, è avvenuto intorno alle ore 12:00 all’interno del reparto di medicina sub-acuta della struttura sanitaria. L’uomo, originario di Milano e residente a Cuasso al Monte (Varese), è entrato indisturbato nell’ospedale portando con sé una pistola di piccolo calibro, nonostante i controlli in vigore. Ha raggiunto la stanza dove era ricoverata la moglie, un’anziana di 86 anni affetta da gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio-suicidio all’ospedale Angera: 91enne uccide la moglie, dramma della disperazione

