Omicidio suicidio ad Angera il racconto dei testimoni

Una drammatica scena si è consumata ad Angera, lasciando la comunità sconvolta. Un anziano, armato di pistola, ha tragicamente ucciso la moglie ricoverata in ospedale prima di togliersi la vita. Testimoni raccontano momenti di paura e incredulità di fronte a una tragedia che scuote le coscienze. La comunità si interroga sulle motivazioni di un gesto così estremo, un dolore che rimarrà nel cuore di tutti.

Tragedia ad Angera, in provincia di Varese: un uomo anziano è entrato in ospedale con una pistola, ha ucciso la moglie ricoverata e poi si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio è avvenuto intorno alle 12.

