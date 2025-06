Omicidio Sara Campanella fissato giudizio immediato per Argentino

Il processo con rito immediato per l'omicidio di Sara Campanella, la studentessa di Misilmeri uccisa a Messina, prenderà il via il 10 settembre. Sul banco degli imputati, Stefano Argentino, reo confesso, affronta accuse gravissime, tra cui le aggravanti che rendono questa vicenda un caso particolarmente complesso e delicato. La giustizia si prepara a fare luce su un tragico episodio che ha sconvolto tutta la comunità.

Comincerà il 10 settembre il processo con rito immediato per l'omicidio di Sara Campanella, la studentessa ventiduenne di Misilmeri assassinata a Messina il 31 marzo. Sul banco degli imputati il giovane reo confesso Stefano Argentino, a cui vengono contestate anche le aggravanti della.

