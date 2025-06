Omicidio Legrottaglie | scontro destra-Procura sui poliziotti indagati L’Anm | Atto dovuto Gasparri | Più tutele al popolo in divisa

Il dibattito sulla morte del brigadiere Legrottaglie ha riacceso le tensioni tra politica e magistratura, trasformandosi in un vero scontro sulla giustizia. La maggioranza, invece, difende il principio di tutela per chi indossa la divisa, spostando l’attenzione sul ruolo delle forze dell’ordine. Un tema caldo, che mette in evidenza come spesso le questioni di giustizia si intreccino con le divisioni politiche, alimentando un dibattito ancora aperto.

Un atto dovuto che si trasforma – per volontĂ della maggioranza – in materia di scontro sulla Giustizia. L'ultimo fronte caldo destra-Magistrati, ieri, riguarda le critiche piovute sui pm di Taranto che stanno indagando sulla sparatoria del 12 luglio scorso, nella quale rimase ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie. La destra rispolvera lo scudo penale per le divise. In particolare, Lega e Forza Italia si sono scagliati contro i magistrati "rei" di aver indagato i due poliziotti coinvolti nel conflitto a fuoco costato la vita a uno dei due banditi ritenuti i responsabili della morte di Legrottaglie.

