omicidio di san benedetto tutti a giudizio i giovani coinvolti nella rissa

Un tragico episodio scuote San Benedetto del Tronto: tutti i giovani coinvolti nella rissa che ha portato alla morte di Amir Benkharbou sono stati chiamati a giudizio. La vicenda, avvenuta sul lungomare, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione della violenza tra i giovani. Ora, si attende il corso della giustizia per fare luce su quanto accaduto e il suo impatto sulla comunità .

San Benedetto (Ascoli), 16 giugno 2025 – È stato disposto il giudizio immediato per tutti gli indagati coinvolti nella violenta rissa avvenuta all'alba del 16 marzo 2025 sul lungomare di San Benedetto del Tronto, nei pressi della discoteca Kontiki, durante la quale ha perso la vita il 21enne Amir Benkharbou c h. La richiesta è arrivata dal procuratore della Repubblica, Umberto Monti, ed è stata accolta dal giudice per l'udienza preliminare di Ascoli, Angela Miccoli. Il processo, che si terrà davanti alla Corte d'Assise di Macerata, inizierà il prossimo 18 settembre. A giudizio andranno Federico Di Stanislao, Denis Raul Rotaru, Helmi Nessibi, Daniele Seghetti e Francesco Sorge.