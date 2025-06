Omicidio di Denisa Ci sono altri cadaveri Le parole di Vasile e l’aggressione in cella

Un inquietante quadro emerge dall'interrogatorio di Guma Ionut Cristi, sospettato dell'omicidio di Denisa e coinvolto in un grave episodio di aggressione in cella. Le sue parole rivelano una spirale di violenza e indifferenza, lasciando presagire che il delitto potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. L'indagine si infittisce: cosa si nasconde dietro queste rivelazioni? La verità è ancora lontana da scoprire, ma il rischio di altri cadaveri aumenta.

Prato, 16 giugno 2025 – "Lui mi ha detto 'che me ne frega a me, ce ne sono altre da trovare', precisando 'che te ne frega a te'. Mi ha quindi fatto capire che lui ha ucciso altre donne". E' uno stralcio dell'interrogatorio di Guma Ionut Cristi, l'uomo che lo scorso 6 giugno ha aggredito in carcere Vasile Frumuzache. Interrogatorio che, conferma all'Adnkronos l'avvocato Katia Giachino, legale dell'aggressore, "si è tenuto questa mattina: Guma ha raccontato al pubblico ministero l'aggressione a Vasile Frumuzache, spiegando che Ana Maria Andrei (scomparsa nel luglio 2024, ndr) non era sua cugina ma è stata, per un certo periodo di tempo, la sua compagna". 🔗 Leggi su Lanazione.it