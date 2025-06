Omicidio Alagie Sabally a Sant' Angelo in Formis ucciso durante una lite nella cucina del ristorante Adinolfi

Tragedia a Sant'Angelo in Formis, dove il giovane Alagie Sabally di 17 anni ha perso la vita durante una violenta lite avvenuta nella cucina del ristorante Adinolfi. Un episodio che scuote la comunità e solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla convivenza civile, lasciando tutti sgomenti di fronte a questa drammatica perdita di vita.

L'omicidio del 17enne gambiano Alagie Sabally è avvenuto a Sant'Angelo in Formis al culmine di una lite nella cucina del ristorante Adinolfi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio Alagie Sabally a Sant'Angelo in Formis, ucciso durante una lite nella cucina del ristorante Adinolfi

In questa notizia si parla di: omicidio - alagie - sabally - sant

Omicidio Alagie Sabally a Sant'Angelo in Formis, ucciso durante una lite nella cucina del ristorante Adinolfi; Lite in cucina durante un ricevimento alla Masseria Adinolfi, ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate. Ferita l; Lite al ristorante finisce a coltellate: 17enne ucciso in cucina da un collega, due feriti.

Omicidio a Capua: 17enne gambiano ucciso a coltellate durante lite in masseria - Un 17enne gambiano è stato ucciso a coltellate durante una lite in una masseria a Sant'Angelo in Formis, Capua. Scrive quotidiano.net