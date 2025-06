Omicidio al College Tv8 | trama e finale spiegazione del film

Sei appassionato di thriller avvincenti e colpi di scena sorprendenti? Allora non puoi perderti "Omicidio al College" su Tv8, un film del 2022 diretto da Tony Dean Smith. La trama segue Hannah, una matricola che si ritrova coinvolta in un mistero oscuro legato alla morte sospetta di una studentessa. Scoprirai i segreti piĂą nascosti di un college apparentemente tranquillo fino a un finale che ti lascerĂ senza parole.

Omicidio al College film Tv8. Omicidio al College film Tv8 del 2022 diretto da Tony Dean Smith, è conosciuto con il titolo "The secret lives of college freshmen". Una matricola indaga sulla misteriosa morte di una studentessa che, prima del suo arrivo, alloggiava nella sua attuale stanza. La protagonista è Hannah, interpretata da Sarah Grey, insieme ad altri personaggi come Nancy (Kendall Cross), Daisy (Abby Ross) e il professor Jodie (Raylene Harewood). La pellicola riprende il genere di altri titoli sul canale 8 come Guida all'omicidio perfetto. Omicidio al College trama completa del film. Due matricole del college, Hannah e Jodie, pensano di essersi assicurate il dormitorio perfetto nel campus, ma presto scoprono che la precedente residente, Amy, è morta in circostanze misteriose.