Omicidio a Villa Pamphili | indagini su cittadino americano per morte di donna e bimba

Le indagini sull’omicidio avvenuto a Villa Pamphili si concentrano sulla nazionalità della donna trovata morta: si ipotizza un coinvolgimento di cittadini ucraini o russi. La vicenda, che ha sconvolto Roma, si intreccia con il caso di Rexal Ford, cittadino americano fermato in Grecia, accusato di aver ucciso una bimba di sei mesi. L’intera comunità attende risposte chiare, mentre gli inquirenti lavorano senza sosta per fare luce sulla tragica vicenda.

Si restringe alla nazionalità ucraina o russa l'attività di indagine degli inquirenti per accertare l'identità della donna trovata morta nel parco di Villa Pamphili a Roma il 7 giugno scorso. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, stanno cercando di ricostruire quando la donna è arrivata in Italia, assieme a Rexal Ford, il cittadino americano di 46 anni fermato sull'isola greca di Skiathos e accusato della morte della bimba di sei mesi, il cui corpo è stato trovato a circa 200 metri da quello della madre. La ragazza, circa 30 anni, secondo alcuni testimoni si faceva chiamare Stella. Nel capo di imputazione, contenuto nel mandato di arresto europeo, viene contestato l'omicidio volontario per strangolamento con l'aggravante della minore età della vittima e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio a Villa Pamphili: indagini su cittadino americano per morte di donna e bimba

In questa notizia si parla di: donna - villa - pamphili - cittadino

Donna di 60 anni trovata morta a Fregene: indagini sui ritrovamenti sanguinosi in villa - Una donna di 60 anni è stata trovata morta in una villa a Fregene, scatenando allarme e preoccupazione nella comunità locale.

+++ Madre e figlia morte a Villa Pamphili: La foto della donna insieme al cittadino americano fermato oggi in Grecia +++ L’uomo, che ha detto di essere il padre della bambina, è stato identificato grazie alla segnalazione arrivata a “Chi l’ha visto?”, che ha porta Vai su Facebook

+++ Morte a Villa Pamphili: La foto della donna insieme al cittadino americano fermato oggi in Grecia. +++ L’uomo identificato grazie alla segnalazione arrivata a “Chi l’ha visto?”. Lei non ancora con precisione. Qualcuno la riconosce? #chilhavisto?https://bit.l Vai su X

Villa Pamphili, Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno e il suo arresto in Grecia; Omicidio a Villa Pamphili: indagini su cittadino americano per morte di donna e bimba; È stato fermato in Grecia un uomo per il caso della donna e della bambina trovate morte a Villa Pamphili.

Omicidio a Villa Pamphili: indagini su cittadino americano per morte di donna e bimba - Gli inquirenti indagano sulla morte di una donna e della sua bimba a Villa Pamphili. Lo riporta quotidiano.net

Il mistero di Villa Pamphili: la donna si faceva chiamare Stella, Rexal Ford cercava location per un film dopo il delitto - Si chiamava Stella – o almeno così si faceva chiamare – la giovane donna trovata senza vita insieme alla figlia nel parco romano di Villa Pamphili, lo scorso 7 giugno. Riporta msn.com