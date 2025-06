Omicidio a Capua | 17enne gambiano ucciso a coltellate durante lite in masseria

Una tragedia scuote Capua: un ragazzo di soli 17 anni, Alagie Sabally, ha perso la vita a causa di una lite sfociata in violenza nella cucina di una masseria. Il dramma, che ha coinvolto anche altri due feriti, evidenzia ancora una volta la delicatezza del fenomeno della violenza tra i giovani. Un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e sulla prevenzione e che ci invita a riflettere profondamente sulla nostra comunità.

Un 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, √® stato ucciso a coltellate durante una lite scoppiata nella cucina di una nota masseria di Sant'Angelo in Formis, frazione del Comune di Capua (Caserta). Feriti anche un uomo, probabilmente colui con cui il 17enne ha avuto la violenta lite, e una donna, che √® forse intervenuta per provare a separare i due litiganti. I carabinieri della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, stanno svolgendo accertamenti per individuare le responsabilit√† e capire anche se il 17enne si trovasse nella cucina sulla base di un regolare contratto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Omicidio a Capua: 17enne gambiano ucciso a coltellate durante lite in masseria

