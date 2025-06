omicidi minneapolis arrestato il killer vance luther boelter attivista politico radicale sostenitore di trump

La brutale scia di violenza a Minneapolis ha portato all’arresto di Vance Luther Boelter, attivista e sostenitore di Trump, sospettato di essere il responsabile di due attentati politici. La tragica uccisione della deputata Melissa Hortman e i gravi ferimenti del senatore John Offman sconvolgono l’intera nazione, evidenziando l’intensità del clima politico e le conseguenze di un’attività criminale che scuote le fondamenta della democrazia americana. Continuate a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Il presunto autore degli omicidi a sfondo politico negli Stati Uniti sabato scorso è stato arrestato. Si tratta di una guardia giurata di 57 anni, Vance Luther Boelter. Sabato scorso, due diversi attentati a personalità politiche erano stati commessi a Minneapolis, in Minnesota. La deputata Melissa Hortman era stata uccisa in casa con il marito Mark Hortman, mentre il senatore John Offman e la moglie Yvette erano rimasti gravemente feriti da colpi d’arma da fuoco. Il killer è entrato in casa vestito da poliziotto e indossando una maschera di lattice. Boelter è stato rintracciato domenica sera, dopo una caccia all’uomo di quasi 48 ore, nella città di Green Isle, a un’ora circa a ovest di Minneapolis, hanno riferito le autorità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it