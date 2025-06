Oltre la spiaggia | il guardaroba perfetto per chi sogna il mare aperto in barca ma anche in città Sull' onda lunga e sofisticata dello stile New Navy

Oltre la spiaggia, il guardaroba perfetto si ispira all’eleganza marina e alla libertà del mare aperto. Quest’estate 2025, lo stile navy da barca si reinventa con tocchi sofisticati e moderni, trasformando ogni outfit in un’icona di classe e freschezza. Per affrontare la stagione con stile e praticità, ecco i cinque capi must-have che non possono mancare nel vostro guardaroba estivo. I pezzi chiave? Sono...

C on l'arrivo della stagione estiva, la moda prende il largo e naviga verso gli orizzonti marini. Cavalcando una tendenza intramontabile, che si rinnova ogni anno: lo stile navy da barca, e dintorni. Così l' outfit da viaggio da donna, per l'Estate 2025 si evolve in guardaroba vacanziero ultra chic. Tornando protagonista con un twist sofisticato e moderno. Outfit d'estate: 5 capi must-have per affrontarla con stile X I pezzi chiave? Sono ovviamente le classiche t-shirt a righe, reinventate in nuove sfumature di blu e di rosso. Ma anche i top crochet e i pantaloni off-white. Senza tralasciare l'importanza dei dettagli.