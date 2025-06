Oltre i luoghi comuni della pizzeria

Oltre i luoghi comuni della pizzeria, si apre un affascinante dibattito sulla sua evoluzione tra giovani imprenditori e professionisti appassionati. Lunedì 26 maggio, nel cuore del Gastronomika Festival “Cambia Tutto”, il tavolo 7 si trasforma in un palcoscenico di innovazione e tradizione, dove si svelano le nuove frontiere di un’arte che continua a reinventarsi. Un’occasione unica per scoprire come la pizza possa ancora sorprendere e conquistare i palati di tutto il mondo.

Lunedì 26 maggio, nella seconda giornata della quarta edizione del Gastronomika Festival dal tema "Cambia Tutto", al tavolo 7 si discute di pizza e delle sue evoluzioni. Seduti attorno al tavolo ci sono giovani imprenditori e professionisti che conoscono e amano questo prodotto gastronomico e che provano a valorizzarlo ogni giorno nelle loro attività. L'alimento più famoso al mondo è stato, da sempre, oggetto di infinite variazioni, ognuna con la sua dignità. «La pizza ha più ricette della carbonara, eppure sono tutte accettate» sottolinea Stefano Vegliani, giornalista e moderatore del tavolo, dando il via alla discussione.

