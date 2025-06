Oltre 2500 presenze a Villa Dante nella due giorni della prevenzione sanitaria

Una straordinaria dimostrazione di impegno e sensibilità collettiva: oltre 2.500 persone si sono radunate a Villa Dante per la VI Edizione delle Giornate della Prevenzione Sanitaria. Un evento che, grazie alla collaborazione tra istituzioni, aziende e l’Esercito Italiano, ha promosso la cultura della prevenzione e del benessere. Un successo che testimonia come la salute sia una priorità condivisa, rafforzando il tessuto sociale e la consapevolezza di tutti.

Si è conclusa ieri, domenica 15 giugno, la VI Edizione delle Giornate della Prevenzione Sanitaria, promossa dalla Terza Municipalità di Messina in sinergia con l'Amministrazione comunale, le partecipate Messina Social City e ATM, e con il supporto dell’Esercito Italiano. Oltre 2.500 le presenze. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Oltre 2500 presenze a Villa Dante nella due giorni della prevenzione sanitaria

In questa notizia si parla di: presenze - prevenzione - sanitaria - oltre

Cerimonia di chiusura – Panorama Diabete 2025 Con oltre 1.600 partecipanti, questa edizione segna un record assoluto di presenze. Durante la... Vai su Facebook

Messina. Prevenzione Sanitaria, confermate le previsioni: oltre 2500 presenze a Villa Dante; Messina, 2.500 presenze per le giornate della prevenzione; Messina, chiusura di via Santa Marta, Carbone (FdI): “Subito una viabilità alternativa per tutelare residenti e attività commerciali”.

Oltre 2500 presenze a Villa Dante nella due giorni della prevenzione sanitaria - Grande partecipazione per la VI edizione delle Giornate della Prevenzione promosse dalla Terza Municipalità in sinergia con l’Amministrazione comunale di Messina ... Lo riporta msn.com

Giornate della prevenzione, 2500 partecipanti a Messina - Si è conclusa la VI edizione delle giornate della prevenzione sanitaria, promossa dalla terza municipalità di Messina in sinergia con l'amministrazione comunale, le partecipate Messina social city e A ... Da ansa.it