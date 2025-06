Oltre 250 sanzioni elevate a chi circola in monopattino senza utilizzare il casco

Con l'arrivo della bella stagione, la sicurezza sulle strade diventa ancora più importante. Oltre 250 sanzioni sono state elevate a chi circola in monopattino senza casco, un segnale chiaro dell'impegno delle autorità per proteggere i cittadini e promuovere comportamenti responsabili. La consigliera Montipolino sottolinea come queste misure siano fondamentali per garantire una mobilità urbana più sicura e consapevole, invitando tutti a rispettare le regole per il bene di tutti.

Oltre 250 sanzioni elevate a chi circola con i monopattini senza indossare il casco. A riferirlo è la consigliera comunale Maria Luigia Montipolino, presidente della commissione Sicurezza e mobilità, tornata a riunirsi nella giornata di lunedì 16 giugno in Comune. "Con l'arrivo della bella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Oltre 250 sanzioni elevate a chi circola in monopattino senza utilizzare il casco

