Olly con la Samp e lo sport nel cuore | l' idolo Vialli la mischia con Parisse e quella dedica a Jordan

Olly, il vincitore di Sanremo 2025, è molto più di una voce di successo: tra passione per la Sampdoria, ammirazione per Vialli e Parisse, e un cuore che batte forte anche per il rugby, rappresenta l’anima di uno stile di vita autentico. L’abbiamo incontrato a Milano durante il concerto di Radio Italia, scoprendo il suo lato più genuino tra musica e sport. Ecco cosa ci ha confidato, tra entusiasmo e ricordi indimenticabili...

Sampdoria, il cantante Olly, tifoso blucerchiato, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua squadra del cuore: «Di calcio ne so poco, mi limito a supportare i giocatori che ... - Olly, cantante di Sanremo e grande tifoso della Sampdoria ha espresso in un’intervista il suo punto di vista sulle canzoni sulla squadra del cuore. Da sampnews24.com