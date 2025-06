Oliveto Citra paura per un incendio | task force evita il peggio

Un pomeriggio di paura nella Valle del Sele, dove un vasto incendio di sterpaglie ha minacciato le abitazioni di Civita di Oliveto Citra. Grazie all’intervento tempestivo della task force e alla prontezza dei residenti, si è evitata una tragedia più grande: le fiamme, che hanno bruciato un ettaro di terra, sono state domate prima che potessero causare danni irreparabili alle case e all’ambiente. La pronta reazione ha fatto la differenza, dimostrando come la collaborazione possa evitare il peggio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragedia evitata questo pomeriggio nella Valle del Sele dove un vasto incendio di sterpaglie ha minacciato alcune abitazioni site in località Civita di Oliveto Citra. L'incendio, le cui origini sono ancora da chiarire, ha interessato la località agricola Civita di Oliveto Citra dove le fiamme hanno devastato e distrutto un ettaro di terreno agricolo invaso da sterpaglie e alberi. A lanciare l'allarme, i residenti. Sul posto è intervenuto il Comune di Oliveto Citra con la Protezione civile coordinata l'assessore alla sicurezza e i volontari della Croce Gialla che hanno allertato i vigili del fuoco.

In questa notizia si parla di: oliveto - citra - incendio - paura

