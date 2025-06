Ogni volta che vedo Sabrina Carpenter ho l’impulso di chiederle se sta bene So cosa vuol dire bruciarsi non voglio che capiti agli altri | parla Miley Cyrus

Ogni volta che vedo Sabrina Carpenter, l’impulso di chiedermi se sta bene mi prende forte. Conoscere i rischi del burnout e delle dipendenze è fondamentale, come ha condiviso Miley Cyrus, che ha affrontato problemi di salute mentale e fisica durante il suo successo. La loro esperienza ci ricorda quanto sia importante prendersi cura di sé, perché la felicità e il benessere sono la vera vittoria.

Miley Cyrus non ha fatto mistero di aver avuto diversi problemi di salute mentale e fisica, sull’onda del grande successo. Mentre era in tour nel 2015, l’artista faceva abuso di droghe e alcol. “ La voce di spesa più grande erano le droghe, e per nasconderle alla mia commercialista le mettevo sotto la voce abiti vintage “, ha dichiarato. In un’altra intervista al New York Times ha parlato della collega Sabrina Carpenter, una delle cantanti più popolari del momento che, tra l’altro, ha appena annunciato il nuovo album “Man’s Best Friend”, in uscita il 29 agosto, anticipato dal singolo “ Manchild”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ogni volta che vedo Sabrina Carpenter, ho l’impulso di chiederle se sta bene. So cosa vuol dire bruciarsi, non voglio che capiti agli altri”: parla Miley Cyrus

