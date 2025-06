Ogliara in fiore - L' infiorata di Salerno | tutto pronto per il week-end più profumato di giugno

Preparati a lasciarti incantare da Ogliara in fiore, l'evento che trasforma il borgo collinare di Salerno in un mare di colori e profumi. La sedicesima edizione dell'infiorata, in programma il 21 e 22 giugno, promette un weekend all'insegna della magia floreale, tra suggestivi disegni e atmosfere uniche. Non perdere questa meravigliosa occasione di vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile immersi nella bellezza dei fiori.

Torna l'evento "Ogliara in fiore - L'infiorata di Salerno". Il 21 e il 22 giugno prossimo, il borgo collinare di Ogliara sarĂ invaso dai colori, dai profumi, dai suoni, dalla magia dei fiori. Giunge alla sua sedicesima edizione, infatti, l'iniziativa organizzata dall’associazione "Il Campanile di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Ogliara in fiore - L'infiorata di Salerno": tutto pronto per il week-end piĂą profumato di giugno

In questa notizia si parla di: ogliara - fiore - infiorata - salerno

Torna "Ogliara in Fiore", il 21 e 22 giugno la sedicesima edizione - Preparati a immergerti in un tripudio di colori e profumi: il 21 e 22 giugno torna “Ogliara in Fiore – L’Infiorata di Salerno”, giunta alla sedicesima edizione.

Paranza Picentina @ Ogliara in fiore - L'infiorata di Salerno Vai su Facebook

Ogliara in fiore - L'infiorata di Salerno: tutto pronto per il week-end piĂą profumato di giugno; 'Ogliara in fiore - L'infiorata di Salerno': tutto pronto per il week - end piĂą profumato di giugno; Ogliara in fiore - L'infiorata di Salerno - XVI edizione.

"Ogliara in fiore - L'infiorata di Salerno": tutto pronto per il week-end più profumato di giugno - Giunge alla sua sedicesima edizione, l'iniziativa organizzata dall’associazione "Il Campanile di Ogliara" e dalla Parrocchia S. Lo riporta salernotoday.it

Salerno: torna l’Infiorata di Ogliara, conferenza stampa mercoledì 18 giugno - Stampa Tutto pronto per il ritorno di “Ogliara in fiore – L’Infiorata di Salerno”, lo storico evento che il 21 e 22 giugno trasformerà il borgo collinare di Ogliara in un tripudio di colori, profumi e ... Riporta salernonotizie.it