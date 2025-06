Oggi l’ultimo saluto a Franco Regnani socio della Mass

Oggi si tiene l’ultimo saluto a Franco Regnani, stimato socio della Mass e figura di spicco nel settore della ceramica. La sua scomparsa a 80 anni, a Milano, ha lasciato un vuoto profondo a Scandiano e tra gli amici. Nipote di Loredano Paderni e protagonista della crescita di M.a.s.s., Franco ha segnato un’epoca di innovazione e passione. La sua eredità continuerà a vivere nelle imprese e nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Cordoglio a Scandiano e nel settore della ceramica ha suscitato la morte di Franco Regnani, avvenuta all'età di 80 anni a Milano, dove risiedeva. Era il nipote di Loredano Paderni, socio storico della Meccanica Artigiana Stampi Scandiano, fondata nel 1967 a Scandiano grazie all'ingegno di Lodovico Bardelli. Alla morte del padre, Franco Regnani subentrò nelle quote societarie affiancando Bardelli nella gestione di M.a.s.s., azienda leader nella produzione di tecnologia e stampi per la ceramica. I funerali si svolgeranno stmattina, alle 11 alla chiesa di Santa Teresa. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per il locale cimitero.