Oggi lo sciopero di Trenord durerà 23 ore | garantite solo due fasce orarie

Oggi, il servizio ferroviario regionale in Lombardia subirà notevoli disagi a causa dello sciopero di Trenord, indetto dal sindacato Orsa. Dalle 3 di stamattina alle 2 di domani, molte corse saranno sospese, lasciando i pendolari alla ricerca di alternative. Solo due fasce orarie garantite permetteranno di spostarsi con sicurezza. Conoscere in anticipo gli orari può fare la differenza: pianificate i vostri spostamenti con attenzione e riducete al minimo i disagi.

