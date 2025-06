Oggi la chiusura del ponte di Veggia

Oggi si apre un nuovo capitolo per il distretto ceramico con la chiusura temporanea del Ponte di Veggia tra Sassuolo e Casalgrande. Un intervento di riqualificazione dell’impalcato trasforma questa arteria strategica in un cantiere aperto, promettendo miglioramenti durevoli. Durante la riunione di mercoledì, le autorità hanno definito i servizi di controllo per garantire sicurezza e fluidità agli spostamenti. Restate sintonizzati: la ripresa dei lavori cambierà il volto della nostra regione.

Parte oggi la chiusura del Ponte di Veggia tra Sassuolo e Casalgrande. L'importante infrastruttura del distretto ceramico reggiano e modenese sarĂ inagibile per almeno due mesi, per lavori di riqualificazione dell'impalcato. Mercoledì, in una nuova riunione svolta nella sede del comando di Casalgrande della Polizia Locale dell'Unione Tresinaro Secchia, sono stati pianificati i servizi di controllo negli snodi nevralgici delle strade dei comuni di Casalgrande e Castellarano, da parte di agenti di polizia locale e volontari di associazioni, in particolare per i primi giorni, considerati i piĂą critici.

