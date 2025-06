Oggi 16 giugno sono i Santi Giulitta e Quirico | mamma e figlio testimoniano la fede

Oggi, 16 giugno, celebriamo la memoria dei santi Giulitta e Quirico, madre e figlio che hanno affrontato le dure persecuzioni del primo cristianesimo con coraggio e fede incrollabile. La loro testimonianza è un esempio di devozione che attraversa i secoli, ricordandoci il potere della fede anche nelle sfide più estreme. La particolarità di questa commemorazione risiede nel legame profondo tra una madre e il suo figlio, uniti nel sacrificio e nella speranza.

Madre e figlio, i santi Giulitta e Quirico sono martiri dei primi secoli del cristianesimo. La durezza delle torture si è abbattuta su di loro, che hanno testimoniato la fede fino alla fine. Ricordati insieme, oggi 16 giugno, giorno della loro memoria liturgica, i santi Giulitta e Quirico sono madre e figlio.

Santi Quirico e Giulitta Quirico e Giulitta, furono martiri del IV secolo un piccolo bambino, di circa tre anni, e sua madre, una matrona di stirpe regale, di Iconio (Konya) in Licaonia, regione centrale dell'attuale Turchia... continua >> https://www.santodelgiorno.it/ Vai su Facebook

Giuditta. La profezia dell’esempio di un genitore che crede (a cura di Matteo Liut) Una madre e il proprio figlio, entrambi vittime della violenza del mondo, che rifiuta il messaggio di speranza del Vangelo. È la storia di santa Giuditta (o Giulitta) e del piccolo Quir Vai su X

