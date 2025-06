Offerta ‘monstre’ da 120 milioni | addio Milano doppio colpo Juve

La Juventus si prepara a fare un grande investimento, puntando dritto su due talenti nerazzurri che sono in cima alla sua lista della spesa. Con l’obiettivo di rinforzare la rosa e rilanciare le ambizioni, i bianconeri sembrano pronti a sferrare un doppio colpo da 120 milioni di euro. È il momento di scoprire come questa strategia si svilupperà nel prossimo mercato estivo, con Milano protagonista di una vera e propria rivoluzione.

La Juventus fa sul serio per i due gioielli nerazzurri: sono in cima alla lista della spesa di Igor Tudor La Juventus è volata negli Stati Uniti dove tra mercoledì e giovedì notte esordirà nel Mondiale per Club contro l' Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi.  Tudor e Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it I bianconeri ripartono da Igor Tudor, confermato non solo per la rassegna iridata negli 'States' ma anche e soprattutto per la prossima stagione. La nuova dirigenza con a capo il Dg Comolli ha fiducia nel croato e prima della partenza per gli Stati Uniti ha rinnovato il contratto al tecnico fino al 2027 con ulteriore opzione di un anno.