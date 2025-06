Occhiuto ospite da Nicola Porro | Adesso parlo io Le risposte alla macchina del fango della sinistra

Roberto Occhiuto si prepara a rompere il silenzio e a rispondere alle accuse di corruzione, arrivando in diretta a “Quarta Repubblica” di Nicola Porro. Dopo giorni di silenzio, il governatore calabrese si confronta con la macchina del fango della sinistra, dichiarandosi vittima di un processo mediatico. È l’occasione per ascoltare la sua verità e chiarire i punti ancora oscuri. Non perdere questa intervista decisiva, perché la verità merita di essere ascoltata.

Roberto Occhiuto non ci sta. Dopo sei giorni dalla notizia della notifica dell’avviso di garanzia per corruzione notificatogli dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, il governatore calabrese rompe il silenzio. Stasera, alle 22,40, sarà ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica” e risponderà alle contestazioni apparse su diverse testate nazionali. Occhiuto e le accuse: processo mediatico. Dopo avere informato i cittadini in un video di essere indagato, il presidente della Regione aveva scelto la via del silenzio, auspicando di essere presto interrogato dalla magistratura. L’inchiesta è partita dopo un articolo pubblicato su Il Domani, nel corso della campagna elettorale del 2021 che lo vide poi trionfare alle elezioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Occhiuto ospite da Nicola Porro: “Adesso parlo io”. Le risposte alla macchina del fango della sinistra

