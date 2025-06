Occhiuto esalta Gattuso CT | Calabrese vero grinta unica per la Nazionale!

Il Presidente della Regione Calabria, Occhiuto, ha espresso grande entusiasmo per la nomina di Gattuso come nuovo CT della nazionale, sottolineando il vero spirito calabrese e la grinta unica che porta in campo. Un riconoscimento che valorizza la passione e la determinazione di un uomo che incarna i valori autentici della nostra terra. Questa nomina rappresenta un traguardo importante, simbolo di orgoglio e speranza per tutto il Sud.

Il Presidente della Regione Calabria Occhiuto, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la nomina di CT di Gattuso, ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Occhiuto esalta Gattuso CT: ‚ÄúCalabrese vero, grinta unica per la Nazionale!‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: occhiuto - gattuso - esalta - calabrese

Il governatore Occhiuto su Gattuso neo CT azzurro: "Ringhio cuore calabrese e orgoglio della Calabria" - Il governatore occhiuto celebra Gattuso come il nuovo commissario tecnico dell’Italiana, un vero e proprio simbolo di orgoglio calabrese.

Occhiuto esalta Gattuso CT: ‚ÄúCalabrese vero, grinta unica per la Nazionale!‚ÄĚ; Occhiuto 'Gattuso cuore calabrese, orgoglio di tutta la Regione'; Occhiuto 'Gattuso cuore calabrese, orgoglio di tutta la Regione'.

Occhiuto 'Gattuso cuore calabrese, orgoglio di tutta la Regione' - "Congratulazioni a Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. Segnala msn.com

Occhiuto: Ringhio Gattuso cuore calabrese, un orgoglio per tutta la Regione - “Congratulazioni a Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio italiana. msn.com scrive