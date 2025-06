oasi e borghi sconosciuti gite sul lago tra incanti

Scopri i tesori nascosti del lago d’Iseo con il nuovo orario estivo di Navigazione Lago d’Iseo! Da Sulzano a Sale Marasino, le corse sono attive 24 ore su 24, inaugurando una stagione ricca di emozioni tra battelli e catamarani. Ma c’è di più: da Pisogne, Lovere e Costa Volpino, parte un inedito tour che svela borghi affascinanti meno noti, ma altrettanto incantevoli. Un’avventura da non perdere tra scorci sorprendenti e atmosfere autentiche.

COSTA VOLPINO (Bergamo) Da oggi Navigazione lago d’Iseo introduce il nuovo orario estivo con corse da Sulzano e Sale Marasino per Monte Isola attive 24 ore su 24 e inaugura la stagione delle gite sui battelli e i catamarani della flotta aziendale. Con una novità: da Pisogne, Lovere e Costa Volpino parte un inedito tour che condurrà alla scoperta dei borghi dell’alto e del medio lago: meno noti rispetto a Iseo, Monte Isola e Sarnico ma non meno belli. Non solo: dall’acqua sarà possibile osservare alcuni dei luoghi più belli e misteriosi del lago d’Iseo, come per esempio la “ Thailandia di Lombardia ” e la “ piccola Tahiti del Sebino ”, ma pure la strada ciclopedonale Vello-Toline, con le sue rocce a precipizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it