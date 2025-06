Nutida 2025 continua a incantare | danza al tramonto nel Castello dell’Acciaiolo

Nutida 2025, il festival che incanta e valorizza la danza all’ora magica del tramonto nel suggestivo Castello dell’Acciaiolo di Firenze, si prepara a sorprendere ancora. Con un ricco calendario di spettacoli, artisti locali e internazionali sapranno far dialogare corpi, suoni e arti visive in un’atmosfera unica. Sotto la guida di Cristina Bozzolini e Saverio Cona, questa seconda settimana promette emozioni indimenticabili fino al 4 luglio, continuando a stupire e coinvolgere il pubblico in un’esperienza culturale senza eguali.

Firenze, 16 giugno 2025 - La danza torna a vibrare all’ora in cui il sole si tuffa dietro le mura del Castello dell’Acciaiolo: Nutida-Nuove danzatriciori apre la sua seconda settimana annunciando un fitto calendario di spettacoli che promettono di far dialogare corpi, suoni e arti visive nel cuore verde di Scandicci. Sotto la direzione artistica di Cristina Bozzolini e Saverio Cona, il festival prosegue fino al 4 luglio ma mette subito in tavola un trittico di date, da stasera fino a mercoledì, capace di condensare in tre tramonti l’energia di intere stagioni creative. Si parte oggi con il ritorno di Yoy Performing Arts e la prima regionale di "Ti ricordi il futuro?", fresco di Premio Twain Direzioni Altre 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nutida 2025 continua a incantare: danza al tramonto nel Castello dell’Acciaiolo

