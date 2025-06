Nusco ricorda Francesco Cecchin in occasione dell' anniversario della sua morte

Nusco celebra la memoria di Francesco Cecchin, giovane militante del Fronte della Gioventù, ucciso dall’odio politico nel 1979. La sua morte, avvenuta dopo diciannove giorni di coma, rimane un doloroso monito contro ogni forma di violenza e intolleranza. In questo anniversario, ricordiamo il suo coraggio e il suo sacrificio, affinché simili tragedie non si ripetano mai più. Riposa in pace, Francesco.

Ucciso dall’odio politico. Mai più. L'omicidio di Francesco Cecchin, militante del Fronte della Gioventù. Nella notte tra il 28 e il 29 maggio 1979 dopo essere stato aggredito da attivisti del PCI morì il 16 giugno successivo dopo diciannove giorni di coma. Aveva diciott’anni. Riposa in pace. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Nusco ricorda Francesco Cecchin in occasione dell'anniversario della sua morte

In questa notizia si parla di: cecchin - nusco - ricorda - francesco

Piazza Vescovio, vandalizzato il monumento a Cecchin: Gualtieri condanni il gesto; La Cmc321 commemora Francesco Cecchin; Vescovio, quarant’anni fa moriva Francesco Cecchin.

Cecchin ucciso da terroristi ma rimasto senza giustizia - Chiunque visse la triste storia di Francesco Cecchin ricorda bene come a sinistra si tentò di negare i fatti, ovvero il pestaggio e il lancio del suo corpo da quel terrazzo alto 5 metri ... Lo riporta iltempo.it