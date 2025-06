Nuovo ristorante McDonald’s a Roma | aperte le selezioni per 50 posti di lavoro

Se sei alla ricerca di un'opportunità di lavoro stimolante a Roma, questa potrebbe essere la tua occasione! McDonald’s apre un nuovo ristorante e sta cercando 50 talenti pronti a far parte del suo team. Partecipa alle selezioni online e potresti essere uno dei fortunati che contribuiranno al successo di questa grande apertura. Non perdere questa chance: il futuro lavorativo ti aspetta proprio qui.

Roma, 16 giugno 2025 – McDonald’s apre un nuovo ristorante a Roma e cerca 50 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda: s ono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alle due tappe di Roma del McDonald’s Job Tour, che si terranno nella seconda metà di giugno. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano. Requisiti richiesti. Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

