Sarà inaugurata entro la seconda metà di luglio la rinnovata stazione di Ravenna. Un restyling, quello di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS italiane), durato oltre 2 anni e che costerà circa 14 milioni contro i 7 inizialmente previsti a causa di problemi di falda acquifera e conseguenti lavorazioni aggiuntive da effettuare nel rispetto delle normative vigenti. "Come si può vedere andando in stazione – fanno sapere da Rfi – i lavori sono quasi ultimati e si sta procedendo alle rifiniture. A breve verrà fissata la data di inaugurazione, comunque entro fine luglio; si tratta di una scadenza importante sia per Rfi che per l’Amministrazione locale ravennate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo look per la stazione. Taglio del nastro a luglio. Ma i costi sono raddoppiati

