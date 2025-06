Nuovo intervento di mitigrazione del rischio idraulico su lungarno Diaz

A Firenze, il Lungarno Diaz si appresta a vivere una nuova fase di tutela idraulica, un intervento strategico finanziato dai fondi PNRR e curato dalla Regione Toscana. Da lunedì 16 giugno, i lavori di mitigazione del rischio si sposteranno sulla storica via, coinvolgendo anche piazza Mentana e parte di Ponte Vecchio, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio cittadino e migliorare la sicurezza di residenti e visitatori. Un passo importante verso un futuro più sicuro per Firenze.

Firenze, 16 giugno 2025 - Proseguono i lavori di mitigazione del rischio idraulico a cura della Regione Toscana finanziati con fondi Pnrr. Da lunedì 16 giugno, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, scatterà la seconda fase dell'intervento sull'asse di lungarno Diaz-piazza Mentana. Il cantiere si sposterà verso Ponte Vecchio andando a interessare parte della piazza (resta libera solo la corsia lato hotel) e il lungarno, fino all'attraversamento pedonale di fronte all'ingresso laterale della Camera di Commercio. Dal punto di vista della circolazione saranno istituiti divieti di sosta e di transito su lungarno Diaz (da piazza Mentana a piazza dei Giudici) e su piazza Mentana (lato Camera di Commercio e lato Arno tranne la corsia davanti all'hotel).

