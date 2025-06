Nuovo colpo di scena su Villa Pamphili | vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann

Un nuovo capitolo si apre nel caso di Villa Pamphili: il misterioso Rexal Ford, ora identificato come Francis Kaufmann, svela un retroscena che tiene gli italiani col fiato sospeso. Le autorità sono all’opera per ricostruire i suoi ultimi spostamenti in Italia, mentre l’estradizione sembra allontanarsi di qualche mese. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi su questa intricata vicenda.

Nuovo colpo di scena su Villa Pamphili: il vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti in Italia del 46enne californiano fermato in Grecia. Per l’estradizione ci potrebbero volere circa due mesi. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Nuovo colpo di scena su Villa Pamphili: vero nome di Rexal Ford è Francis Kaufmann

