Nuovo centrocampista per la Lazio | Sarri spinge per Loftus-Cheek

nuovo centrocampista per la Lazio, e Sarri spinge forte per Loftus-Cheek. La squadra biancoceleste si muove con decisione sul mercato alla ricerca di rinforzi, puntando a completare un centrocampo che l’allenatore considera cruciale per il successo stagionale. Dopo aver sondato il profilo di Fazzini, apprezzato per la sua fantasia, Sarri ha chiesto anche alla società un tassello di esperienza internazionale: un'operazione che potrebbe fare davvero la differenza.

