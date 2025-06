Nuovo attacco iraniano forti esplosioni a Tel Aviv

Le sirene di allarme risuonano intensamente a Tel Aviv, mentre forti esplosioni scuotono la città in un nuovo attacco iraniano. L’ANSA conferma i colpi di missile e l’esercito israeliano invita i civili a rifugiarsi immediatamente. In un clima di crescente tensione, la situazione si fa sempre più critica: cosa ci riserva il futuro in questa delicate crisi di sicurezza?

Nuovo attacco iraniano con missili su Tel Aviv, dove si sentono forti esplosioni. Lo constata l'ANSA sul posto. L'esercito israeliano pochi minuti fa ha indicato alla popolazione di entrare nei rifugi. Le sirene di allarme stanno suonando a più riprese.

Nucleare iraniano, colloqui in stallo con gli USA: Israele valuta attacco ai siti - I colloqui nucleari tra Iran e Stati Uniti sono in stallo, mentre Israele valuta un possibile attacco ai siti iraniani.

