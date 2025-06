Nuovi raid di Israele su Teheran colpita la tv di Stato | L' Iran apre al dialogo per la de-escalation

Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un nuovo apice con raid a Teheran, tra colpi alla TV di stato e segnali di apertura al dialogo. L’operazione israeliana, prevista durare fino a tre settimane, scuote la regione, mentre i pasdaran avvertono i civili di evacuare Tel Aviv. Intanto, Khamenei si nasconde in un bunker sotterraneo: un conflitto che potrebbe cambiare gli equilibri di tutto il Medio Oriente.

L'operazione israeliana potrebbe durare da due a tre settimane. I pasdaran invitano gli abitanti di Tel Aviv a evacuare la città. Khamenei sarebbe stato evacuato in un bunker sotterraneo.

